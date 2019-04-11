11.04.2019 18:45

Инновации харьковского БТИ представили руководителям предприятий (ФОТО)

Работу КП «БТИ» и внедрение новшеств в сфере недвижимости в Харькове презентовали сегодня, 11 апреля, для руководителей предприятий технической инвентаризации со всей Украины.



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной встречи по вопросам обмена опытом «Стратегия развития БТИ на примере г. Харькова».

Экскурсию во фронт-офис БТИ для коллег из разных городов и областных центров Украины провел директор Департамента регистрации Олег Дробот. Он сообщил, что для работы обновленного предприятия было разработано специальное программное обеспечение, которое позволило полностью автоматизировать работу операторов, созданы новые должностные инструкции и внедрена система мотивации для сотрудников. Работа была разделена на фронт- и бэк-офисы, кроме того, был создан фирменный стиль БТИ.

«Мы создали новое ощущение восприятия БТИ у харьковчан. Мы предоставили комфортные условия, а также прозрачный и понятный перечень услуг, чтобы жители города не утруждали себя вопросами, какой техпаспорт им нужен и прочее. По сути КП «БТИ» - это платформа, где сегодня можно получить целый блок услуг, связанных с недвижимостью, включая проектные работы, экспертизы, заключения, оценочные и землеустроительные работы, а также сделки в этой сфере. И на сегодняшний день предприятие представляет большое поле для развития, главное, чтобы мы сохранили сервисы и стандарты качества, которые мы здесь заявили», - подчеркнул Олег Дробот.

Также директор департамента рассказал коллегам об уникальных онлайн-услугах БТИ, которые предоставляются только в Харькове – это заказ технического паспорта, его визуализация и курьерская доставка. Для удобства харьковчан на сайте Департамента регистрации можно по номеру документа проверить достоверность технического паспорта на недвижимость. Кроме того, на предприятии внедрены все возможные варианты оплаты, включая банковские карты, наличный расчет через терминал и сервисы мобильных платежей. Также он напомнил, что с ноября 2018 года в БТИ предоставляют бесплатные юридические консультации, касающиеся недвижимости.

В свою очередь руководители БТИ областных центров и других крупных городов страны отметили, что Харьков – действительно передовой город в области внедрения инноваций в этой сфере, а также в качестве предоставления услуг в сфере недвижимости.

«Все инновации Харькова в плане работы БТИ – это просто прорыв, такого нет даже в Киеве. Молодое поколение, которому было передано предприятие, оправдало себя полностью. Мне приятно видеть то, что мэр города ставит задачу в плане совершенствования работы предприятия и помогает, подставляет свое плечо для этого, потому что без помощи города сделать такую работу было бы практически невозможно», - отметила директор ООО «БТИ» в Запорожье Неонила Сепп.

«Для нас здесь все новое, и масса позитивных впечатлений. На нашем предприятии нет пока ни электронной очереди, ни бэк-офиса, но у нас и нет такого большого наплыва клиентов, поэтому мы пока справляемся. Но для такого большого города, как Харьков, это - лучшая система. Я считаю, что это самый яркий пример для всех городов Украины, как надо работать. Очень бы хотелось внедрять все эти инновации и у себя в области», - сказала директор Кировоградского объединенного областного БТИ Виктория Шихова.

После знакомства с работой фронт-офиса представители предприятий технической инвентаризации обсудят в Харьковском городском совете изменения в законодательстве, которые предусматривают создание единого субъекта-хранителя всех инвентаризационных дел.