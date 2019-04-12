12.04.2019 16:20

Первый юбилей у харьковских орлов (ФОТО, ВИДЕО)

Уже 10 лет, как по договору о временном содержании, в Черкасском зоопарке проживает пара наших степных орлов.



http://zoo.kharkov.ua

Эти удивительные и красивые птицы, острота зрения которых минимум в пять раз превышает зрение обычного человека, моногамны.

Найдя себе пару, они не разлучаются до конца жизни.

Вот и в нашем случае Василий и Василина в начале двухтысячных годов образовали крепкую и дружную семью.

Василина появилась на свет в Харьковском зоопарке в 1998 году, а спустя год у другой нашей пары орлов родился и её будущий избранник. И хотя пара образовалась в начале двухтысячных, успешного разведения не получилось из-за отсутствия свободного вольера, который соответствовал бы всем условиям для размножения этих птиц.

На тот момент в нашем зоопарке уже содержалось три пары степных орлов, и эту молодую семью решили передать в Черкасский зоопарк, который на тот момент имел подходящую вольеру для содержания и разведения этих величественных птиц.

Так, в 2009 году молодая семья оказалась в просторных апартаментах местного зоопарка. Адаптацию орлы прошли сравнительно быстро, и в 2012 году у них появилась первая полноценная кладка. В кладке степных орлов обычно 1-2 яйца. Высиживанием занимается преимущественно самка, самец обеспечивает её кормом.

Питание этих хищников весьма разнообразное: от насекомых до мелких зверьков, не брезгуют и падалью.

До 2018 года у Василия и Василины вылупились 6 птенцов, 4 из которых уже разъехались в другие зоопарки Украины.

Недавно вольер, в котором живут наши питомцы, был реконструирован и сейчас птицы содержатся в ещё более комфортных условиях. Эти условия уже «дали плоды» – пара ждёт пополнение.