13.04.2019 10:25
Харьковчане совершили информационный вояж в Одессу
О туристическом потенциале Харькова рассказали на конференции в Одессе.
//city.kharkov.ua
Делегация из Харькова приняла участие в Международной конференции «Туризм как инструмент межкультурного взаимодействия» в рамках IV Международной туристической недели, которая 9-14 апреля проходит в Одессе.
Мероприятие является местом встречи украинских и зарубежных специалистов туристической индустрии, представителей власти и СМИ.
В конференции приняли участие представители органов власти, украинские и иностранные эксперты, в частности, из Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Маркетинга европейских городов, программы Совета Европы «Интеркультурные города», Международного совета музеев.
Свой туристический потенциал представил и Харьков. В рамках презентации все украинские города были приглашены для участия в XI Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме».