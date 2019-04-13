13.04.2019 10:25

Харьковчане совершили информационный вояж в Одессу

О туристическом потенциале Харькова рассказали на конференции в Одессе.



//city.kharkov.ua

Делегация из Харькова приняла участие в Международной конференции «Туризм как инструмент межкультурного взаимодействия» в рамках IV Международной туристической недели, которая 9-14 апреля проходит в Одессе.

Мероприятие является местом встречи украинских и зарубежных специалистов туристической индустрии, представителей власти и СМИ.

В конференции приняли участие представители органов власти, украинские и иностранные эксперты, в частности, из Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Маркетинга европейских городов, программы Совета Европы «Интеркультурные города», Международного совета музеев.

Свой туристический потенциал представил и Харьков. В рамках презентации все украинские города были приглашены для участия в XI Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме».