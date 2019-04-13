Главная Новости Общество Харьковчане совершили информационный вояж в Одессу
13.04.2019  10:25   

Харьковчане совершили информационный вояж в Одессу

О туристическом потенциале Харькова рассказали на конференции в Одессе.


//city.kharkov.ua
Делегация из Харькова приняла участие в Международной конференции «Туризм как инструмент межкультурного взаимодействия» в рамках IV Международной туристической недели, которая 9-14 апреля проходит в Одессе.
 
Мероприятие является местом встречи украинских и зарубежных специалистов туристической индустрии, представителей власти и СМИ.
 
В конференции приняли участие представители органов власти, украинские и иностранные эксперты, в частности, из Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Маркетинга европейских городов, программы Совета Европы «Интеркультурные города», Международного совета музеев.
 
Свой туристический потенциал представил и Харьков. В рамках презентации все украинские города были приглашены для участия в XI Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  туризм, потенциал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 Общество Развитие харьковского туризма: жители города могут внести свою лепту 06.04 Культура и Туризм Харьков впервые представили на туристической выставке в Баку 11.03 Культура и Туризм Харьков вошел в туристический ТОП-3 Украины
 
 

Видео

Город выкупил 89% объектов недвижимости в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 