Харьковчанин отметил вековой юбилей (ФОТО)

Ветеран труда Алексей Кременчугский сегодня, 12 апреля, отметил свой сотый день рождения.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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