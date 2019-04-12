Главная Новости Общество Харьковчанин отметил вековой юбилей (ФОТО)
12.04.2019  19:41   

Харьковчанин отметил вековой юбилей (ФОТО)

Ветеран труда Алексей Кременчугский сегодня, 12 апреля, отметил свой сотый день рождения.


//city.kharkov.ua
Поздравили юбиляра представители Администрации Киевского района, которые вручили ему подарки и почетную грамоту.
 
Несмотря на почтенный возраст, Алексей Ефимович продолжает вести активный образ жизни: он играет на музыкальных инструментах и пишет стихи. Его дочь Любовь Кременчугская рассказала, что секрет долголетия отца - в оптимизме.
 
Справка. Алексей Ефимович Кременчугский родился 12 апреля 1919 года в селе Дубовое Царичанского района Днепропетровской области. Награжден орденами Красной Звезды, «За мужество» III степени и различными медалями.
 
До Второй мировой войны служил на Кавказе в пограничных войсках. Во время войны принимал участие в освобождении Днепропетровска, Белграда, Будапешта, дошел до Берлина.
 
После войны работал водителем на разных предприятиях Харькова. На пенсию вышел в 74 года.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  столетний юбилей, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.12 Общество Харьковчанин отметил столетний юбилей
 
 

Видео

Город выкупил 89% объектов недвижимости в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 