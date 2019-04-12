12.04.2019 19:41

Харьковчанин отметил вековой юбилей (ФОТО)

Ветеран труда Алексей Кременчугский сегодня, 12 апреля, отметил свой сотый день рождения.



//city.kharkov.ua

Поздравили юбиляра представители Администрации Киевского района, которые вручили ему подарки и почетную грамоту.

Несмотря на почтенный возраст, Алексей Ефимович продолжает вести активный образ жизни: он играет на музыкальных инструментах и пишет стихи. Его дочь Любовь Кременчугская рассказала, что секрет долголетия отца - в оптимизме.

Справка. Алексей Ефимович Кременчугский родился 12 апреля 1919 года в селе Дубовое Царичанского района Днепропетровской области. Награжден орденами Красной Звезды, «За мужество» III степени и различными медалями.

До Второй мировой войны служил на Кавказе в пограничных войсках. Во время войны принимал участие в освобождении Днепропетровска, Белграда, Будапешта, дошел до Берлина.

После войны работал водителем на разных предприятиях Харькова. На пенсию вышел в 74 года.