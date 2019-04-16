16.04.2019 15:22

С 1 апреля все общественные заведения Харькова обязали оборудовать помещениями с пеленальными столиками

В новые Государственные строительные нормы, вступившие в силу с 1 апреля, включено обязательство оборудовать общественные здания пеленальными столиками для младенцев.



Фото: minregion.gov.ua

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

«В новом ГСН по инклюзивности четко прописано, что в туалетах всех общественных заведений должны обязательно проектироваться удобные пеленальные столики для младенцев. Они будут размещаться в отдельных санитарных помещениях для маломобильных групп населения, в том числе людей с инвалидностью, рядом с туалетами общего пользования. Площадь такого помещения - 6-9 кв. м. Норма вступила в действие с 1 апреля и касается нового строительства и реконструкции объектов», - сообщил он.

Кроме родителей с младенцами такими санитарными помещениями могут пользоваться люди с инвалидностью с сопровождающими другого пола, родители с маленькими детьми другого пола (например, мама и сын, отец и дочь) и другие маломобильные группы населения, уточнил замминистра.

По его словам, Минрегион получил большое количество предложений относительно создания удобств для родителей с младенцами в общественных заведениях. Норму планируется перенести также в ГСН, касающиеся проектирования общественных заведений культуры, досуга, питания и других.