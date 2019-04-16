16.04.2019 16:19

Минприроды призывает харьковчан не нести на кладбище пластиковые цветы

Альтернативой пластиковым цветам могут стать венки из живых цветов и хвои, живые цветы, высаженные в грунт, газонная трава, сухоцветы и свечи.



ФОТО: ОЛЕКСАНДРА БОДНЯК

Министерство экологии и природных ресурсов накануне Пасхи призывает не нести на кладбище пластиковые цветы и венки. Об этом говорится на странице Министерства в Facebook.

«Призываем не покупать пластиковые цветы и венки. Такая практика приобретает распространение во всех регионах Украины накануне Пасхи», - говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, в результате сжигания изделий из пластика происходит большой выброс канцерогенов в атмосферу. Кроме того, пластик и бумага, пропитанная парафином, очень долго разлагаются.

Альтернативой пластиковым цветам могут стать венки из живых цветов и хвои, живые цветы, высаженные в грунт, газонная трава, сухоцветы и свечи.

Пасхальное поминовение или, как его еще называют, «радоницу» отмечают во вторник второй недели после Пасхи. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида. По традиции верующие посещают кладбище, молятся у могил. В этом году Пасху будут праздновать 28 апреля, у католиков – 21 апреля.