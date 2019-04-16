Стало известно, когда в Харькове заработает сервис Е-малыш

Сервис удаленного оформления документов на новорожденного ребенка Е-малыш заработает уже к началу лета.
Как отметили в пресс-службе, Министерство юстиции для запуска нового сервиса сформировало законодательную базу и передало проект в Кабинет министров. Позже проект закона направят для голосования в Верховную Раду Украины. Планируется, что е-малыш заработает в начале лета.
При этом в Минюсте добавили, что до запуска этого сервиса технически готовы все участники проекта.
Услугу электронного малыша можно будет оформить не только в социальных учреждениях и ЦНАП, но и в электронном виде. Родители через электронный кабинет смогут подать одну заявку с именем ребенка и услугами, которые они хотят получить.
Напомним, сервис электронного малыша позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.
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