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16.04.2019  16:53   

Стало известно, когда в Харькове заработает сервис Е-малыш

Сервис удаленного оформления документов на новорожденного ребенка Е-малыш заработает уже к началу лета.


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Как отметили в пресс-службе, Министерство юстиции для запуска нового сервиса сформировало законодательную базу и передало проект в Кабинет министров. Позже проект закона направят для голосования в Верховную Раду Украины. Планируется, что е-малыш заработает в начале лета.

При этом в Минюсте добавили, что до запуска этого сервиса технически готовы все участники проекта. 

Услугу электронного малыша можно будет оформить не только в социальных учреждениях и ЦНАП, но и в электронном виде. Родители через электронный кабинет смогут подать одну заявку с именем ребенка и услугами, которые они хотят получить.

Напомним, сервис электронного малыша позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка.

Источник:   УНН
 Тэги:  новорожденный. регистрация, харьков, удаленная
 
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