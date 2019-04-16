Главная Новости Общество В Харькове спасают подброшенного птенца голубя (ВИДЕО)
16.04.2019  19:59   

В Харькове спасают подброшенного птенца голубя (ВИДЕО)

Инцидент произошел на Новых Домах.


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Как сообщают в Фейсбук, в Харькове неизвестные подбросили птенца голубя в аптеку. 
 
Инцидент произошел на улице Харьковских Дивизий.
 
"К нам зашли люди и сказали, что под дверью подкидыш. Мы вышли и увидели маленького птенца. Он был в коробке, а та в пакете. Его так и принесли", - рассказала провизор.
 
Птенца сотрудники "Службы спасения" забрали на передержку. Состояние здоровья маленькой птицы должны проверить орнитологи.
Тэги:  птенец, спасение, харьков
 
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