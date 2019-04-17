17.04.2019 09:18

Харьков – снова лучший город для жизни в Украине

Группа экспертов обнародовала данные опроса и назвала пятерку городов, где уровень жизни значительно выше других регионов страны.



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Согласно результатам исследования Харьков - признан лучшим городом для жизни в Украине.

К такому выводу пришли эксперты проекта «Призова Варта». Пролуторамиллионный мегаполис украинского Востока возглавил рейтинг пяти лучших городов для жизни в государстве.



«Чтобы отобрать пятерку лучших городов, мы использовали данные различных исследований, а также провели собственные опросы. Критерии оценки каждого из городов были: экономическая ситуация, качество образования, перспективы ведения бизнеса, безопасность жизни, уровень заработных плат, комфортность транспорта, экологическая ситуация, а также качество муниципальных услуг», – рассказали организаторы опроса.



По данным экспертов «Призова Варта», Харьков течение последних трех лет демонстрирует стремительное развитие. От других украинских городов Первая столица существенно отличается своей чистотой, озеленением и освещением улиц. Гости города и сами харьковчане довольны количеством достопримечательностей, архитектурой и местами для развлечений и досуга. Еще главным критерием для комфортной жизни в Харькове стала сфера образования, в городе на достойном уровне и стремительно продолжает развиваться.



Но одним из главных преимуществ второй столицы Украины является то, что здесь высокий уровень инвестиционной привлекательности. Огромное количество как украинских, так и зарубежных компаний работают здесь. Это улучшает экономические показатели города, а также позволяет найти хорошую работу с высокой заработной платой.



Полуторамиллионный город, по мнению экспертов, в настоящее время является одним из транспортных узлов, соединяющих Украину с Европой. Что касается других украинских городов, которые вошли в ТОП-5 лучших для жизни, то второе место после Харькова заняла Винница. Бронза досталась Киеву. На четвертом и пятом месте соответственно разместились Львов и Одесса.