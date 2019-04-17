17.04.2019 11:19

Детскую железную дорогу готовят к новому 79 сезону

Движение поездов на аттракционе для детей Харькова и гостей первой столицы откроется 1 мая



://kharkivoda.gov.ua

На детской железной дороги «Малая Южная» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» стартовала подготовка к 79-го сезона движения поездов.

Так, специалисты Пассажирского вагонного депо «Харьков-Сортировочный» отремонтируют все пассажирские вагоны подвижного состава «Юность Южной» и «Украина». Кроме того, планируется модернизировать 2 кабины теплопотягу ТУ2-054, где полностью заменят обшивку и частично обновят оборудования.

Работники Харьковской дистанции пути уже начали перезаключения 1-й и 3-го пути станции «Лесопарк» с заменой рельсов и установлением вместо деревянных шпал железобетонных. Для контроля за состоянием переезда будет усовершенствована автоматизированное рабочее место дежурного по станции. Территорию вокруг главной станции детской железной дороги также будет обустроена.