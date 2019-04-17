Детскую железную дорогу готовят к новому 79 сезону

Движение поездов на аттракционе для детей Харькова и гостей первой столицы откроется 1 мая
На детской железной дороги «Малая Южная» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» стартовала подготовка к 79-го сезона движения поездов.
Так, специалисты Пассажирского вагонного депо «Харьков-Сортировочный» отремонтируют все пассажирские вагоны подвижного состава «Юность Южной» и «Украина». Кроме того, планируется модернизировать 2 кабины теплопотягу ТУ2-054, где полностью заменят обшивку и частично обновят оборудования.
Работники Харьковской дистанции пути уже начали перезаключения 1-й и 3-го пути станции «Лесопарк» с заменой рельсов и установлением вместо деревянных шпал железобетонных. Для контроля за состоянием переезда будет усовершенствована автоматизированное рабочее место дежурного по станции. Территорию вокруг главной станции детской железной дороги также будет обустроена.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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