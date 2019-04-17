17.04.2019 15:11

Материальная помощь оказана более чем 2 тысячам харьковчан

Более 16 тыс. письменных обращений поступило от харьковчан в исполнительный комитет Харьковского городского совета за январь-март 2019 года.



city.kharkov.ua

Это на 949 обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в Информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет.

В письменных обращениях вопросы, в основном, касались коммунального хозяйства - 8374, социальной защиты - 5438, жилищной политики - 1172, земельных отношений - 1151. Из общего количества обращений было удовлетворено более 4 тыс.

По письменным обращениям материальную помощь получили 2 тыс. 17 харьковчан на сумму более 10 млн грн.

Кроме того, от харьковчан поступило 2 тыс. 759 электронных обращений, из них 67 обращений - с помощью интерактивной карты, 167 обращений было зарегистрировано как электронная петиция, но не набрали в поддержку необходимое количество голосов. Харьковский городской голова за отчетный период рассмотрел две электронные петиции, набравшие необходимое количество подписей. Ответы на них были опубликованы на сайте Харьковского городского совета.

Также на личных, в том числе выездных приемах с начала 2019 года Харьковский городской голова принял 205 харьковчан, в обращениях которых было изложено 355 вопросов.