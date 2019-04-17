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17.04.2019  17:21   

Фискалы схлестнулись из-за налогообложения

Специалисты фискальной службы приняли участие в Региональном форуме институтов гражданского общества 17.04.2019 - Главное управление ДФС в Харьковской области


//kh.sfs.gov.ua
Ежегодный региональный форум институтов гражданского общества состоялся сегодня в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца.
 
Участники – представители общественных организаций, органов власти, государственных структур Харьковщины.
 
Форумчане обсудили деятельность институтов гражданского общества, поделились опытом, приняли участие в панельных дискуссиях.
 
Тема одной из панельных дискуссий была посвящена влиянию налогообложения на социальную сферу, а именно отчетности и налогообложению неприбыльных организаций. Специалист управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ДФС в Харьковской области Юлия Гриненко выступила в качестве спикеру и ознакомила участников с основными аспектами в налогообложении неприбыльных организаций.
 
Сотрудник налогового ведомства проинформировала, что по итогам 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 10 095 неприбыльных организаций более на 1 870 организаций (8 225 СГ) чем по 2017 год.
 
Наибольшее количество составляют:
 
- бюджетные организации – 2 449 СХ;
 
- общественные организации – 2 128 СГ.
 
Кроме того, зарегистрировано 1 182 гаражных и садоводческих организаций, 1 025 профсоюзов и 486 благотворительных организаций.
 
Ознакомила специалист присутствующих и с требованиями, которым должны соответствовать организации для получения статуса неприбыльных. Требования определены Налоговым кодексом Украины п.п. 133.4.1.
 
Вместе с тем, спикер отметила, что некоммерческие организации играют важную роль в социально-экономическом развитии государства и создаются для достижения социальных, благотворительных, образовательных, научных целей, защиты прав и законных интересов граждан, поэтому фискальная служба создает условия для комфортного обслуживания таких организаций.
Источник:   ГФС
 Тэги:  фиск, налоги, харьков
 
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