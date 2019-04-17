17.04.2019 17:21

Фискалы схлестнулись из-за налогообложения

Специалисты фискальной службы приняли участие в Региональном форуме институтов гражданского общества 17.04.2019 - Главное управление ДФС в Харьковской области



//kh.sfs.gov.ua

Ежегодный региональный форум институтов гражданского общества состоялся сегодня в Харьковском национальном экономическом университете им. С. Кузнеца.

Участники – представители общественных организаций, органов власти, государственных структур Харьковщины.

Форумчане обсудили деятельность институтов гражданского общества, поделились опытом, приняли участие в панельных дискуссиях.

Тема одной из панельных дискуссий была посвящена влиянию налогообложения на социальную сферу, а именно отчетности и налогообложению неприбыльных организаций. Специалист управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ДФС в Харьковской области Юлия Гриненко выступила в качестве спикеру и ознакомила участников с основными аспектами в налогообложении неприбыльных организаций.

Сотрудник налогового ведомства проинформировала, что по итогам 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 10 095 неприбыльных организаций более на 1 870 организаций (8 225 СГ) чем по 2017 год.

Наибольшее количество составляют:

- бюджетные организации – 2 449 СХ;

- общественные организации – 2 128 СГ.

Кроме того, зарегистрировано 1 182 гаражных и садоводческих организаций, 1 025 профсоюзов и 486 благотворительных организаций.

Ознакомила специалист присутствующих и с требованиями, которым должны соответствовать организации для получения статуса неприбыльных. Требования определены Налоговым кодексом Украины п.п. 133.4.1.

Вместе с тем, спикер отметила, что некоммерческие организации играют важную роль в социально-экономическом развитии государства и создаются для достижения социальных, благотворительных, образовательных, научных целей, защиты прав и законных интересов граждан, поэтому фискальная служба создает условия для комфортного обслуживания таких организаций.