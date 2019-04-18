Сегодня возле памятника Шевченко – Рок против наркотиков

Концерт пройдет с 18:00 до 21:00.
Музыка, поэзия и общения – так пройдет неполитический фестиваль «Рок против наркотиков», организованный «Инфоцентр Евро Харьков».
Участники акции – харьковские рок-группы.
Среди них: «Папа Карло», Жека «Кошмар» Варва, «Місько Барбара», «ЯРИ», Артем Полежака.
«С собой берем кофе и чай в термосах, сладости и хорошее настроение. Приветствуются плакаты против наркотиков», – добавляют организаторы.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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