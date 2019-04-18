Главная Новости Общество Сегодня возле памятника Шевченко – Рок против наркотиков
18.04.2019  10:01   

Сегодня возле памятника Шевченко – Рок против наркотиков

Концерт пройдет с 18:00 до 21:00.


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Музыка, поэзия и общения – так пройдет неполитический фестиваль «Рок против наркотиков», организованный «Инфоцентр Евро Харьков».

Участники акции – харьковские рок-группы.

Среди них: «Папа Карло», Жека «Кошмар» Варва, «Місько Барбара», «ЯРИ», Артем Полежака.

«С собой берем кофе и чай в термосах, сладости и хорошее настроение. Приветствуются плакаты против наркотиков», – добавляют организаторы.

Тэги:  концерт, памятник шевченко, евромайдан, харьков
 
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