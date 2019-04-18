Ярмарка пройдет 19 апреля в Харьковском городском центре занятости (ул. Шевченко, 137-А, к. 103).
Начало в 14.00.
КП «Харьковводоканал» проведет мини-ярмарку вакансий для людей с инвалидностью, которые хотят трудоустроиться на вакансии: обходчик водопроводно-канализационной сети, уборщик производственных помещений, уборщик территорий, озеленитель, подсобный рабочий, сообщается на сайте Службы занятости.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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давл.:
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