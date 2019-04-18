Главная Новости Общество Харьковводоканал проведет мини-ярмарку вакансий
18.04.2019  13:31   

Харьковводоканал проведет мини-ярмарку вакансий

Ярмарка пройдет 19 апреля в Харьковском городском центре занятости (ул. Шевченко, 137-А, к. 103).


// Facebook

Начало в 14.00.

КП «Харьковводоканал» проведет мини-ярмарку вакансий для людей с инвалидностью, которые хотят трудоустроиться на вакансии: обходчик водопроводно-канализационной сети, уборщик производственных помещений, уборщик территорий, озеленитель, подсобный рабочий, сообщается на сайте Службы занятости.

Тэги:  ярмарка ваканция, харьковводоканал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Общество Харьковский центр занятости проведет ярмарку вакансий по Skype 14.11 Общество В Харькове пройдет ярмарка вакансий на колесах
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 