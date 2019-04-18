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18.04.2019  11:17   

На Харьковщине из-за заморозков объявили оранжевый уровень опасности (КАРТА)

Об этом говорится в ежесуточном отчете по оперативной обстановки в Харьковской области.


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По данным оперативных служб, 18-20 апреля в Харькове и области ожидаются сильные заморозки.

В Укргидрометцентре отметили, что возможно снижение температуры воздуха до 0-5 ° С мороза.

Ветер северо - восточный 7 - 12 м / с .  температура

- по области : ночью сильные заморозки в воздухе от 0 ° до 3 ° мороза , днем 6 - 11 ° тепла .
- по городу : ночью сильные заморозки в воздухе от 0 ° до 2 ° мороза , днем 8 - 10 ° тепла .
Радиационный фон - 12 мкр / ч .

Указанные погодные условия соответствуют второму (оранжевом) уровню опасности.

Источник:   ХОДА
 Тэги:  заморозки, оперативная, харьков, обстановка, карта
 
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