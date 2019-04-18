На Харьковщине из-за заморозков объявили оранжевый уровень опасности (КАРТА)

Об этом говорится в ежесуточном отчете по оперативной обстановки в Харьковской области.
По данным оперативных служб, 18-20 апреля в Харькове и области ожидаются сильные заморозки.
В Укргидрометцентре отметили, что возможно снижение температуры воздуха до 0-5 ° С мороза.
Ветер северо - восточный 7 - 12 м / с . температура
- по области : ночью сильные заморозки в воздухе от 0 ° до 3 ° мороза , днем 6 - 11 ° тепла .
- по городу : ночью сильные заморозки в воздухе от 0 ° до 2 ° мороза , днем 8 - 10 ° тепла .
Радиационный фон - 12 мкр / ч .
Указанные погодные условия соответствуют второму (оранжевом) уровню опасности.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
влажн.:
давл.:
ветер: