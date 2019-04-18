18.04.2019 12:06

На 17 апреля 17 тысяч харьковчан задекларировали пару миллиардов гривен

До окончания Кампании декларирования доходов граждан осталось меньше месяца – региональные фискалы



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В Главном управлении ГФС в Харьковской области сообщают, что на 17 апреля 2019 задекларировали свои доходы 17 400 граждан на сумму более 2,0 млрд.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц составили 63,4 млн.грн, что на 4,4 млн.грн больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года. Также начислено к уплате военного сбора 8,9 млн.грн. По сравнению с прошлым годом - увеличение на 0,4 млн.грн.

Из общего количества декларантов на получение налоговой скидки претендует 2925 граждан. Им будет возвращено из бюджета более 6,2 млн.грн.

Напоминаем, что в этом году предельный срок подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2018 - 2 мая 2019.