18.04.2019 18:27

Без права на ошибку - полицейские готовятся к охране дебатов на стадионе (ВИДЕО)

Особое внимание - террористической угрозе.



Без права на ошибку - полицейские готовятся к охране дебатов на стадионе (ВИДЕО)



Состоялось инструктивное совещание по обеспечению охраны общественного порядка завтра во время дебатов между кандидатами на пост Президента Украины на главной футбольной арене страны.

Меропритяие прошло под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Участие в мероприятии приняли руководители всех ведомств, деятельность которых координирует Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Управления государственной охраны.

«При обеспечении порядка и безопасности граждан мы должны отработать не просто на« отлично », а на« отлично с плюсом ». Не может быть никаких сбоев, каждый должен выполнить свою функцию. Это должны четко понимать вы, и прошу донести это подчиненном личному составу », - отметил глава Нацполиции Сергей Князев, отметив важность мероприятия.

При этом он отдельно отметил, что правоохранители должны уделить особое внимание любым проявлениям террористической угрозы.

В то же время Сергей Яровой отметил, что меры безопасности будут безальтернативные, поэтому призвал граждан с пониманием относиться к работе правоохранителей.

Напомним, накануне второго тура президентских выборов полиция переходит на усиленный режим несения службы.

Между тем пользователи соцсетей уже выкладывают видео подготовки к охране стадиона.