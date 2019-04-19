19.04.2019 17:17

Харьковчан привлекают к созданию «умного» города

Команда коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» презентовала новый проект - «SMART talks».



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, органов местного самоуправления, депутаты городского совета, члены Молодежного совета при Харьковском городском голове и горожане. Три спикера коротко презентовали городские проекты в рубриках: «История реализации городских практик», «Trendwatching» и «Приобщайся к развитию города».

Руководитель коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» Михаил Лазарев выступил с темой «Инфраструктура построения SMART-city – от тонн бумаги к разумному правительству». Директор Департамента регистрации Харьковского городского совета Олег Дробот презентовал тему «SMART-взгляд на построение стратегии города». А представитель одной из самых прогрессивных компаний такси Денис Покалицин представил новый проект «Остановка», который предусматривает создание информационного онлайн-справочника прибытия транспорта. Выступления сопровождались интерактивными опросами и дискуссией.

Как сообщили организаторы, такой формат встреч направлен на привлечение горожан и представителей бизнеса к разработке новых городских проектов и поиску лучший решений для упрощения жизни харьковчан.

«Слово smart активно вошло в наш обиход. А понятие SMART-city – это, в первую очередь, применение информационных и коммуникационных технологий. Это город, в котором внедрены инновационные технологии во всех сферах жизнедеятельности, что позволяет улучшить качество жизни людей на ближайшие десятилетия», – подчеркнул Олег Дробот.

Отметим, что подобные встречи планируют проводить регулярно и присоединиться к ним смогут все желающие.