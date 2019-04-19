19.04.2019 19:28

Выпускникам «Школы молодого дипломата 2.0» сертификаты вручил глава МИДа (ФОТО)

Встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с участниками проекта «Школа молодого дипломата 2.0» прошла сегодня, 19 апреля, в Харьковском городском совете.



Выпускникам «Школы молодого дипломата 2.0» сертификаты вручил глава МИДа (ФОТО)



В мероприятии также приняли участие представители Министерства иностранных дел Украины, дипломатического корпуса города Харькова, вузов, Молодежного совета при городском голове и горсовета.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская напомнила, что проект рассчитан, в основном, на студентов 1-4 курсов профильных специальностей, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с международной сферой. В программу обучения вошли теоретические и практические занятия, посвященные истории дипломатии, дипломатическому протоколу и этикету, а также интерактивные занятия - дебаты, моделирование различных ситуаций. Из более чем 300 претендентов на участие в проекте были отобраны 25 человек. Выпускники школы получат возможность для дальнейшего трудоустройства в органах местного самоуправления, международных организациях, учреждениях дипломатической службы. После окончания школы лучшие из них пройдут стажировку в Департаменте международного сотрудничества Харьковского горсовета, а также будут привлекаться к проведению городских мероприятий с международным статусом.

Павел Климкин поблагодарил городскую власть за то, что организовала такой проект и обратился к его участникам.

«Это очень хорошее и полезное начинание. Быть дипломатом - это в несколько раз сложнее, чем вы представляете, но, думаю, что в итоге вы не пожалеете. Надеюсь, что эта школа была для вас особенной, и вы не считаете, что зря потратили время. Международные отношения - это сложная, но очень интересная сфера деятельности, где будет много вызовов и нестандартных заданий. И я вас благодарю за то, что вам это интересно», - отметил министр.

Слушатели Школы молодого дипломата задали Павлу Климкину множество вопросов о его собственном дипломатическом пути и опыте, об особенностях приема на работу в дипслужбе, о международных перспективах Украины.

В конце встречи министр иностранных дел вручил выпускникам проекта «Школа молодого дипломата 2.0» соответствующие сертификаты.