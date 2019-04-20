20.04.2019 15:41

Водоемы в пригородах Харькова продолжают зарыбливать мальками ценных пород (ФОТО)

В водоемы региона заселили толстолобиков и карпов



http://khr.darg.gov.ua

Об этом сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

По состоянию на 17 апреля подали заявки на вселение молоди водных биоресурсов 19 предприятий на 31 водоем.

Уже провели вселения пять субъектов хозяйствования (ООО «ИЗЮМРЫБА», ЧП «Забрыбгосп», ЧП «Атос - культурное рыбное хозяйство», ФХ «Нива», ООО «Санпоинт Украина») в восемь водоемов. Другие субъекты хозяйствования проводить вселения в сроки, согласно заявке и графиков.

Сейчас выпущено 1 млрд экземпляров толстолобика, 650 млн - карпа, 67,5 млн - белого амура.

«Погодные условия весеннего периода благоприятно влияют на процесс вселения водных биоресурсов и выполнения работ по воссозданию и рыбоводческих мелиорации», - говорится в сообщении.