Водоемы в пригородах Харькова продолжают зарыбливать мальками ценных пород (ФОТО)

В водоемы региона заселили толстолобиков и карпов
Об этом сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
По состоянию на 17 апреля подали заявки на вселение молоди водных биоресурсов 19 предприятий на 31 водоем.
Уже провели вселения пять субъектов хозяйствования (ООО «ИЗЮМРЫБА», ЧП «Забрыбгосп», ЧП «Атос - культурное рыбное хозяйство», ФХ «Нива», ООО «Санпоинт Украина») в восемь водоемов. Другие субъекты хозяйствования проводить вселения в сроки, согласно заявке и графиков.
Сейчас выпущено 1 млрд экземпляров толстолобика, 650 млн - карпа, 67,5 млн - белого амура.
«Погодные условия весеннего периода благоприятно влияют на процесс вселения водных биоресурсов и выполнения работ по воссозданию и рыбоводческих мелиорации», - говорится в сообщении.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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