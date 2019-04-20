В лицее прошел показательный День гражданской защиты (ФОТО)

19 апреля в рамках проведения Дня гражданской защиты в Великобурлукском лицее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели показательный День защиты. Мероприятие прошло при насыщенной программой и состоял из теоретической и практической частей.
Сначала для учеников был проведен инструктаж на противопожарную тематику и было показано пожарную технику.
Далее проведен открытый урок, во время которого спасатели напомнили детям правила безопасного поведения при обращении с огнем, правила поведения в лесу и на водоемах, при обнаружении взрывоопасных предметов и тому подобное.
Дети имели возможность посмотреть на практические действия пожарно-спасательного подразделения.
Были показаны теплоотражательные костюмы и проведен инструктаж по использованию огнетушителей с имеющимся примером тушения пожара. Также желающим детям позволили подать воду из ствола.
Подобные мероприятия с подрастающим поколением крайне важны. Они не только дарят детям праздник, но, прежде всего, дают возможность научить детей правилам безопасности жизнедеятельности.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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