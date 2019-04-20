20.04.2019 17:20

В лицее прошел показательный День гражданской защиты (ФОТО)

19 апреля в рамках проведения Дня гражданской защиты в Великобурлукском лицее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели показательный День защиты. Мероприятие прошло при насыщенной программой и состоял из теоретической и практической частей.



://kh.dsns.gov.ua

Сначала для учеников был проведен инструктаж на противопожарную тематику и было показано пожарную технику.

Далее проведен открытый урок, во время которого спасатели напомнили детям правила безопасного поведения при обращении с огнем, правила поведения в лесу и на водоемах, при обнаружении взрывоопасных предметов и тому подобное.

Дети имели возможность посмотреть на практические действия пожарно-спасательного подразделения.

Были показаны теплоотражательные костюмы и проведен инструктаж по использованию огнетушителей с имеющимся примером тушения пожара. Также желающим детям позволили подать воду из ствола.



Подобные мероприятия с подрастающим поколением крайне важны. Они не только дарят детям праздник, но, прежде всего, дают возможность научить детей правилам безопасности жизнедеятельности.