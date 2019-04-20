20.04.2019 15:17

Сотрудники КП «Харьковводоканал» приняли участие в общегородском субботнике

Сотрудники КП «Харьковводоканал» во время субботника, который прошел сегодня, 20 апреля, в рамках всеукраинской акции «За чисте довкілля», убрали территорию общей площадью около 10 га.



://city.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.

По его словам, в городском субботнике приняли участие более 340 сотрудников предприятия, было задействовано около 20 единиц специализированной техники и вывезено более 90 тыс. куб. м мусора. Работы по благоустройству проводились на городских очистных сооружениях водоотведения, насосных станциях, на площадках резервуаров чистой воды «Ледное» и «Лосево», а также на пр. Юбилейном, на улицах Моисеевской, Мало-Гончаровской и Шевченко.

«Сегодня сотрудники КП «Харьковводоканал» провели комплексные работы по благоустройству территорий объектов предприятия - убрали и вывезли мусор, прошлогоднюю листву, поросль и сухостой. Уделили повышенное внимание и привели в порядок места, где зимой проводились аварийно-восстановительные работы на сетях. Продолжается подготовка к летнему оздоровительному сезону в учреждениях оздоровления и отдыха предприятия – «Факел» и «Ромашка».

Здесь также проведен большой объем работ по благоустройству. Только все вместе мы сможем сделать родной город чище и комфортнее для жизни нас и наших детей», - отметил Евгений Дегтярь.