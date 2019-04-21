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21.04.2019  09:08   

Где в Харькове не будет воды 21 апреля

В части домов города отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №2), ул. Клочковская, 101-в (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 150-а (п. №2), ул. Клочковская, 344-а (п. №1), ул. Новгородская, 4-а (п. №4) до 20:00 21.04.19 г.; пр. Победы, 62-г (п. №4, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

А также:

Московский район: 
ул. Гарибальди, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 21.04.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №1, стояк) до 17:00 22.04.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 21.04.19 г.

Новобаварский район: 
б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Державинская, 2 (п. №2,3) до 20:00 21.04.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №5, стояк), въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 10 (п. №3, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №7, стояк) до 20:00 21.04.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, водоканал
 
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