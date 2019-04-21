21.04.2019 11:01

Сегодня православные и греко-католики Харькова отмечают Вербное воскресенье: традиции праздника и поздравленин Президента Украины (ВИДЕО)

21 апреля, христиане восточного обряда отмечают вербное воскресенье. Оно празднуется за неделю до Пасхи.



Фото: eparchia.kharkov.ua

Согласно священному писанию, в этот день Иисус Христос въехал в Инерусалим на молодом осле (символ скромности царя и его ненасильственной власти). Дорогу Иисусу устилали пальмовыми ветвями.

На славянской земле пальмы не растут, поэтому их заменили ветками вербы – которые также символизируют начало весны.

Вербное воскресенье символизирует начало страданий Иисуса, в результате которых человечество получило надежду на вечную жизнь.

Традиции

В субботу в церквях проходит ночная служба, на которую верующие приносят веточки вербы. В храме их окропляют святой водой. Те, кто не смог посетить церковь в субботу, может сделать это в воскресенье.

В этот день люди легонько хлещут друг друга ветками вербы, особенно детей, приговаривая: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".

Также сегодня принято ходить на кладбища, чтобы убрать могилы своих родственников.

Освященным веткам вербы приписывалась магическая сила. Наши предки верили, что она убережет дом от молнии и пожара, а в случае непогоды бросали веточки против ветра – буря должна была утихнуть быстрее.

Чтобы дети не болели, им давали проглотить соцветие вербы.

По возвращению из церкви веточки вербы сажали в огороде. Верили, что когда верба прорастет – девушка выйдет замуж, а парень женится. Ветвями обсаживали колодцы - чтобы вода была пригожая.

Клали вербу также покойникам в гроб, чтобы умерший очистился и предстал перед Господом уже возрожденным.

Отвары из вербы люди пили от головной боли, толченые листья прикладывали к ранам.

После праздника веточки вербы хранили в течение целого года, а через 12 месяцев сжигали, чтобы уничтожить негативную энергию.

Приметы

В давние времена считалось, что если в Вербное воскресенье идет дождь – урожай будет богатым, если же будет солнечно – на полные амбары рассчитывать не стоит. Также наблюдали за ветром – именно таким, как в этот день, он преимущественно будет в течение всего года.

Посадишь в Вербное воскресенье комнатное растение – быстро разбогатеешь, а подумаешь о дорогом человеке – он обязательно придет в гости.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

После прихода из церкви семья обычно собирается за обеденным столом. Желательно подать к обеду каши, постную выпечку, гречневые блины. Разрешается также потребление рыбных блюд и немного красного вина.

В этот день слудет отказаться от ремонта, уборки в доме. Не разрешается шить, вышивать, вязать.

А еще в Вербное воскресенье очень важно не ссориться, избегать злых мыслей и поступков.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

"Искренне поздравляю всех христиан с Вербным воскресеньем! Пусть ваши сердца наполнятся радостью от ожидания большого христианского праздника - Воскресения Христова! Мира, благополучия, душевного тепла и согласия каждой украинской семье", - отметил Глава государства.