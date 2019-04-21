21.04.2019 12:05

Харьковчане голосуют активнее, чем в среднем по Украине

По состоянию на 12.00 в Харьковской области на выборах президента Украины проголосовали 19,6% избирателей.



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Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома. На ресурсе приведены данные по 7-ми из 14-ти округов в Харьковской области.

Наивысшая явка - 24,92% - в территориальном округе №179 (объединяет Лозовую, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы).

Наинизшая - 15,68% - в территориальном округе №177 (объединяет города Изюм, Купянск, Боровской, Изюмский, Купянский, Шевченковский районы).

В целом по Украине на 11.00 явка составляет 17,08% избирателей.

Самая высокая явка - в Николаевской области: там уже проголосовали 23,43% избирателей.

Самая низкая - в Закарпатской области: там уже проголосовали 6,1% избирателей.