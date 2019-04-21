Второй тур выборов-2019 в Харькове: как голосовал городской голова

Традиционно Геннадий Кернес выбрал для голосования избирательный участок №631273, что в Киевском районе Харькова.
Сюда в 13:20 приехал мэр Харькова Геннадий Кернес, чтобы выполнить свой гражданский долг.
После прохождения стандартной процедуры городскому голове выдали бюллетень и он пошел в кабинку для тайного голосования.
Городской голова отметил, что явка в Харькове во втором туре выше, чем была в первом. Он прогнозирует, что на участки города придет около 70% избирателей.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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