21.04.2019 15:07

Второй тур выборов-2019 в Харькове: как голосовал городской голова

Традиционно Геннадий Кернес выбрал для голосования избирательный участок №631273, что в Киевском районе Харькова.



// facebook

Сюда в 13:20 приехал мэр Харькова Геннадий Кернес, чтобы выполнить свой гражданский долг.

После прохождения стандартной процедуры городскому голове выдали бюллетень и он пошел в кабинку для тайного голосования.

Городской голова отметил, что явка в Харькове во втором туре выше, чем была в первом. Он прогнозирует, что на участки города придет около 70% избирателей.