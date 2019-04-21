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21.04.2019  15:07   

Второй тур выборов-2019 в Харькове: как голосовал городской голова

Традиционно Геннадий Кернес выбрал для голосования избирательный участок №631273, что в Киевском районе Харькова.


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Сюда в 13:20 приехал мэр Харькова Геннадий Кернес, чтобы выполнить свой гражданский долг.

После прохождения стандартной процедуры городскому голове выдали бюллетень и он пошел в кабинку для тайного голосования.

Городской голова отметил, что явка в Харькове во втором туре выше, чем была в первом. Он прогнозирует, что на участки города придет около 70% избирателей.

Тэги:  выборы, харьков, мэр, кернес, участок
 
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