21.04.2019 17:28

В Харькове состоялся Великопостный концерт (ФОТО)

При поддержке Харьковской филармонии, 18 апреля в день рождения приснопамятного митрополита Никодима (Руснак), состоялся Великопостный концерт.



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Впервые его местом проведения стал старинный зал филармонии, недавно открытый после капитальной реставрации.



В концерте приняли участие церковные хоровые коллективы храмов Харькова:

Хор Свято-Покровского мужского монастыря (регент - Марина Даценко),

Хор Преображенского храма (регент - Ксения Деркач),

Хор Храма святых Жен-мироносиц (регент - Николай Воскобойников),

Певчие Храма трёх святителей (регент - Игорь Сахно),

Сводный хор Харьковской духовной семинарии (руководители - прот. Фёдор и Юлия Воскобойниковы).

Звучали песнопения Великого поста и страстной седмицы, духовные стихи, выдержки из наследия преподобного Силуана Афонского, служба которому была составлена приснопамятным владыкой.



Концерт прошел в спокойной и молитвенной атмосфере вдумчивости, подобающей времени перед Страстной седмицей.