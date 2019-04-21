В Харькове состоялся Великопостный концерт (ФОТО)

При поддержке Харьковской филармонии, 18 апреля в день рождения приснопамятного митрополита Никодима (Руснак), состоялся Великопостный концерт.
Впервые его местом проведения стал старинный зал филармонии, недавно открытый после капитальной реставрации.
В концерте приняли участие церковные хоровые коллективы храмов Харькова:
Звучали песнопения Великого поста и страстной седмицы, духовные стихи, выдержки из наследия преподобного Силуана Афонского, служба которому была составлена приснопамятным владыкой.
Концерт прошел в спокойной и молитвенной атмосфере вдумчивости, подобающей времени перед Страстной седмицей.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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