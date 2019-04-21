Главная Новости Общество В Харькове состоялся Великопостный концерт (ФОТО)
21.04.2019  17:28   

В Харькове состоялся Великопостный концерт (ФОТО)

При поддержке Харьковской филармонии, 18 апреля в день рождения приснопамятного митрополита Никодима (Руснак), состоялся Великопостный концерт.


// facebook

Впервые его местом проведения стал старинный зал филармонии, недавно открытый после капитальной реставрации.

В концерте приняли участие церковные хоровые коллективы храмов Харькова:

  • Хор Свято-Покровского мужского монастыря (регент - Марина Даценко),
  • Хор Преображенского храма (регент - Ксения Деркач),
  • Хор Храма святых Жен-мироносиц (регент - Николай Воскобойников),
  • Певчие Храма трёх святителей (регент - Игорь Сахно),
  • Сводный хор Харьковской духовной семинарии (руководители - прот. Фёдор и Юлия Воскобойниковы).

Звучали песнопения Великого поста и страстной седмицы, духовные стихи, выдержки из наследия преподобного Силуана Афонского, служба которому была составлена приснопамятным владыкой.

Концерт прошел в спокойной и молитвенной атмосфере вдумчивости, подобающей времени перед Страстной седмицей.

 

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  хор, концерт, харьков, соблор, филармония
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Общество Харьковчане передали общине новоосвященного собора в Луцке и всем незрячим лучанам рельефный образ Озерянской иконы Богородицы 20.03 Общество В рамках фестиваля «KharkivMusicFest» юный хор «Amadeus» спел на Южном вокзале 16.05 Общество В храме Жен-Мироносиц состоялась хоровая Пасхалия (ФОТО)
 
 

Видео

Украина выбирает Президента. Сегодня второй решающий тур голосования
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 