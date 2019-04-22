22.04.2019 08:50

В Харькове мастера косплея перевоплотились в любимых героев и устроили дефиле (ФОТО)

В выходные в Харькове прошел фестиваль комиксов, аниме и фильмов «Ханифест».



Фото: Т. Ерохина

Шестой год подряд "Ханифест" (Харьковский Аниме Фестиваль) собрал любителей фильмов и сериалов, аниме и манги, комиксов и видеоигр разных возрастов: кто-то пришел сюда просто посмотреть на неуемную фантазию косплееров и отдохнуть, а почти 350 человек стали участниками косплей-состязания.

Энтузиасты инсценировали отрывки из фильмов, сериалов и аниме, исполняли саундтреки, танцевали, а в завершении шоу-программы устроили яркое дефиле.

Правда, участники воссоздавали образы любимых героев не только ради удовольствия, но и боролись за 15 000 грн призового фонда феста в дефиле, караоке, сценической постановке и k-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза).

Участники феста не побоялись проявить фантазию, создавая любимых персонажей из фильмов, мультиков и видеоигр. Желающие сфотографироваться с косплеерами собирали целые очереди. Зрители толпились возле Магнето — персонажа супергеройской серии X-Men. Его образ воссоздал 29-летний строитель Дмитрий Мазничко, который привлек внимание не только удачным ярким образом любимого персонажа, но и своим ростом в 194 см.

Многие участники для перевоплощения выбрали героев аниме.

А вот харьковчанка под ником Чешир удивила костюмом «мертвой гейши» из видеоигры Onmyouji.

«Создавалось долго, нудно, со слезами, кровью — под шпаклевкой реально кровь. Что-то пошила, а крылья и катана сделаны из пенополистирола, которые потом грунтовала, шпаклевала и красила. Еще использовала проволоку, мягкий наполнитель, долго делала грим», — рассказала девушка.

Еще с детства она мечтала перевоплощаться в интересных персонажей и смогла сделать это с помощью косплея.

А вот денежные призы за лучший косплей получили герои Dio Brando из аниме JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, пара из «Звездных войн», герои мультфильма «9» и видеоигры Onmyoji Game.