У Почетной харьковчанки – сегодня день рождения

22 апреля отмечает день рождения Почетная гражданка города Харькова, директор Детской музыкальной школы №13 им. Коляды Зоя Колесниковп.
Городской голова Геннадий Кернес поздравил Зою Колесникову с днем рождения.
«Вас отличают высокая ответственность, трудолюбие, творческий подход к делу и беззаветное служение школе. Ежедневно Вы открываете дверь в мир музыки, духовной красоты юным харьковчанам, тем самым сохраняя благородные традиции просветительства.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. Пусть удача и успех сопутствуют всем Вашим начинаниям», - говорится в поздравлении городского головы.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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