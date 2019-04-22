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22.04.2019  10:35   

У Почетной харьковчанки – сегодня день рождения

22 апреля отмечает день рождения Почетная гражданка города Харькова, директор Детской музыкальной школы №13 им. Коляды Зоя Колесниковп.


// city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес поздравил Зою Колесникову с днем рождения.

«Вас отличают высокая ответственность, трудолюбие, творческий подход к делу и беззаветное служение школе. Ежедневно Вы открываете дверь в мир музыки, духовной красоты юным харьковчанам, тем самым сохраняя благородные традиции просветительства.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения. Пусть удача и успех сопутствуют всем Вашим начинаниям», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
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