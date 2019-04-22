22.04.2019 12:52

Как прошли субботники в Харькове (ФОТО)

Благоустройство и уборку территории в рамках всеукраинской акции «За чисте довкілля» провели 20 апреля в районах Харькова.



// city.kharkov.ua

В субботнике приняли участие представители районных администраций, учреждений, организаций, коммунальных предприятий, работники торговых точек, рынков, а также жители города.

Так, в ходе уборки в Индустриальном районе были благоустроены парк им. Маяковского, Свято-Александровский сквер, где установлены новые урны. Наведен порядок на рынках, стоянках и заправках района, а также подготовлены клумбы и цветники для высадки цветов. Убраны от мусора территории вдоль «красных линий» по ул. Роганской, ул. Мира, ул. Луи Пастера, ул. Библика, ул. Пятихатской, ул. Грицевца и ул. Пожарского. Окрашены детские и спортивные площадки возле жилых домов по пер. Северному и ул. Рыбалко, а также благоустроены разворотные круги тролейбусов.



Всего в субботнике в Индустриальном районе приняли участие 1,1 тыс. человек, задействовали 16 единиц техники. Было вывезено около 150 куб. м негабаритного мусора, ликвидировано 4 стихийные свалки, очищено от объявлений 140 опор, окрашено более 300 элементов благоустройства и выполнена санитарная обрезка 30 деревьев.



В Немышлянском районе в уборке территории было задействовано более 3 тыс. человек. Участники субботника благоустроили парк «Зустріч», «красные линии» вдоль пр. Льва Ландау, пр. Московского, пр. Петра Григоренко, придомовые территории в Салтовском жилом массиве и на Новых Домах, а также навели порядок на братской могиле по ул. Рыбалко.



Всего было приведено в порядок около 50 га территории района: покрашены скамейки и урны, обустроены цветники и вывезен мусор после зимы.