22.04.2019 15:20

Харьковские серпентологи обратились к горожанам с предупреждением

Просыпающиеся змеи не несут опасности жителям региона – зоологи призывают не уничтожать пресмыкающихся, чтобы не наносить неоправданным убийством вред экосистеме Харьковщины.



://zoo.kharkov.ua

Весна – период пробуждения природы. Просыпается все живое, а это значит, что от зимнего сна пробуждаются и змеи. Они чувствуют наступление тепла в своих зимовочных убежищах – в корнях трухлявых пней, под грудами старого валежника и в норах грызунов. И если погода солнечная, то обязательно выползают на согретые солнышком пригорки, пни, бревна.

Поскольку теплая весенняя погода способствует активным выездам на природу, человек должен быть готов ко встрече со змеей. Готов, но не значит, вооружен! Ведь при правильном поведении, змея не представляет для людей опасности.

Опасностью для экосистемы будет неоправданное убийство змеи.

В Украине нет пресмыкающихся, которые были бы смертельно опасны для человека. При этом нельзя исключать индивидуальных реакций на укус и последствий неправильно оказанной первой помощи. Важно понять, что ядовитые змеи, хоть и небезобидны, но их уничтожение весьма нежелательно.

Ведь змеи – «контролеры» популяций грызунов, служащих промежуточными хозяевами опасных для человека болезней.

Так, в Украине за последние годы получили широкое распространение боррелиоз, лептоспироз, токсоплазмоз. Кроме того, грызуны являются основными «кормильцами» клещей всех возрастов. В нашем регионе клещи при укусе нередко заражают людей боррелиозом (болезнь Лайма), а наших верных друзей – собак частенько награждают пироплазмозом или бабезиозом собачьим. Популяции ядовитых змей настолько уменьшились, что два вида ядовитых змей Украины уже занесены в Красную книгу Украины. Их же можно встретить и в Харьковской области.

Это черная гадюка Никольского и крайне редкая степная гадюка.

Поэтому при встрече со змеей просто отступите или обойдите! И можете не волноваться — гнаться за вами она не будет.

Тем более, что змея никогда не нападает на человека первой.

Но если укус все же произошел, немедленно окажите первую помощь. Прежде всего, срочно примите противоаллергический препарат. Укушенное место отсасывать нельзя! Зато показано обильное питьё. Желательно дать покой укушенной конечности, но накладывать перетягивающий жгут категорически запрещено – создается прямая угроза омертвления тканей! Пострадавшего следует как можно скорее доставить в ближайшую больницу, где в тяжелых случаях будет обеспечено симптоматическое лечение.

Учтите то, что и у собак высокая вероятность пострадать от укуса, т.к. змеи часто кусают их за морду, когда доверчивое животное пытается ознакомиться с неизвестным шипящим существом.