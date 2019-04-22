Как работают храмы на Пасху: известно расписание

Богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения и освящение пасхальных куличей будет проходить в харьковских храмах 27-28 апреля.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
влажн.:
давл.:
ветер: