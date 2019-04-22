22.04.2019 17:41

Как работают храмы на Пасху: известно расписание

Богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения и освящение пасхальных куличей будет проходить в харьковских храмах 27-28 апреля.



//dozor.kharkov.ua

В субботу, 27 апреля, в 21:00 в храмах начнется чтение Деяний святых Апостолов, в 23:00 - Полунощница. В воскресенье в полночь в храмах начнут служить Пасхальную заутреню.

После этого пройдет Божественная литургия, после которой священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты.