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22.04.2019  17:41   

Как работают храмы на Пасху: известно расписание

Богослужения по случаю Светлого Христова Воскресения и освящение пасхальных куличей будет проходить в харьковских храмах 27-28 апреля.


//dozor.kharkov.ua
В субботу, 27 апреля, в 21:00 в храмах начнется чтение Деяний святых Апостолов, в 23:00 - Полунощница. В воскресенье в полночь в храмах начнут служить Пасхальную заутреню.
 
После этого пройдет Божественная литургия, после которой священнослужители освятят пасхальные куличи, творожные пасхи и другие продукты.
 
С подробным расписанием освящения куличей можно ознакомиться здесь.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  пасха, работа храмов, харьков
 
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