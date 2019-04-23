Почетный харьковчанин Яков Шифрин отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 23 апреля поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного деятеля науки и техники Украины Якова Шифрина.
«Всю свою жизнь Вы посвятили служению науке. Вы внесли фундаментальный вклад в ряд направлений современной радиофизики и радиоэлектроники. Ваши труды и достижения получили высокое международное признание.
Ваш педагогический талант – уникальный комплекс знаний и навыков, который позволил воспитать целую плеяду молодых ученых. От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия!» - говорится в поздравлении городского головы.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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