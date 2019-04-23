23.04.2019 10:02

Почетный харьковчанин Яков Шифрин отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 23 апреля поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного деятеля науки и техники Украины Якова Шифрина.



// city.kharkov.ua

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению науке. Вы внесли фундаментальный вклад в ряд направлений современной радиофизики и радиоэлектроники. Ваши труды и достижения получили высокое международное признание.

Ваш педагогический талант – уникальный комплекс знаний и навыков, который позволил воспитать целую плеяду молодых ученых. От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия!» - говорится в поздравлении городского головы.