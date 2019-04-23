23.04.2019 12:12

В «Битве корпораций» определили лучших атлетов

Очередной этап спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» по легкой атлетике прошел 21 апреля на стадионе «Динамо».



://city.kharkov.ua

Команды соревновались в таких дисциплинах: эстафета 4х100 м, бег на 1500 м, метание мяча для девушек, прыжки в длину для мужчин и перетягивание каната.



По итогам турнира, первенство одержала команда «Adidas», выиграв в четырех из пяти спортивных категориях, уступив лишь в перетягивании каната. Еще три команды набрали одинаковое количество очков - 19, но с учетом дополнительных регламентных показателей места распределились таким образом: команда АО «Турбоатом» - 2-е место, «Нова Пошта» - 3-е, «Цитрус» - 4-е.



С более подробной информацией о результатах соревнований можно ознакомиться здесь.



Отметим, что спортивно-корпоративный проект «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта. В Осеннем кубке уже определены победители в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе и интеллектуальной игре «Mad Head». В Весеннем кубке проходят игры по боулингу, бадминтону, стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжному волейболу.