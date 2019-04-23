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23.04.2019  14:32   

Равин еврейской общины отпраздновал «Пейсах» в харьковской колонии

19 декабря 2019 в государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№12)» посетил представитель Харьковской еврейской общины раввин Эли Лившец.


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Во время встречи представитель синагоги, вместе с осужденными, провел праздничное служение.

Присутствующие имели возможность угоститься блюдами национальной кухни и в дружеской атмосфере пообщаться на темы вероисповедания и жизни.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, такие встречи имеют положительное влияние на осужденных и мотивируют к правопослушного поведения.

Источник:   Северо-восточное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  равин, пасха, харьков, заключенные колония, общество
 
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