23.04.2019 14:32

Равин еврейской общины отпраздновал «Пейсах» в харьковской колонии

19 декабря 2019 в государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№12)» посетил представитель Харьковской еврейской общины раввин Эли Лившец.



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Во время встречи представитель синагоги, вместе с осужденными, провел праздничное служение.

Присутствующие имели возможность угоститься блюдами национальной кухни и в дружеской атмосфере пообщаться на темы вероисповедания и жизни.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, такие встречи имеют положительное влияние на осужденных и мотивируют к правопослушного поведения.