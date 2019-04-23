Равин еврейской общины отпраздновал «Пейсах» в харьковской колонии

19 декабря 2019 в государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№12)» посетил представитель Харьковской еврейской общины раввин Эли Лившец.
Во время встречи представитель синагоги, вместе с осужденными, провел праздничное служение.
Присутствующие имели возможность угоститься блюдами национальной кухни и в дружеской атмосфере пообщаться на темы вероисповедания и жизни.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, такие встречи имеют положительное влияние на осужденных и мотивируют к правопослушного поведения.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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