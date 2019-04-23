Главная Новости Общество В Харькове началась стерилизация бездомных кошек
23.04.2019  15:49   

В Харькове началась стерилизация бездомных кошек

Бесплатная стерилизация бездомных кошек проводится в Социальном ветцентре КП «Центр обращения с животными».


animals.kharkov.ua
Как сообщили на предприятии, харьковчане могут оставить заявку на отлов и стерилизацию бездомных кошек по телефонам: (057) 754-97-11, (057) 775-33-10, а также отправить сообщение на мобильное приложение «Viber» по номеру: (094) 854-97-11.
 
«Уважаемые харьковчане, если в вашем подъезде или во дворе живет бездомная кошка, которая обеспечила котятами вас и соседей на много лет вперед и больше никто их брать не хочет, кошку можно бесплатно стерилизовать в Социальном ветцентре КП «Центр обращения с животными», - отметили на предприятии. 
 
Как сообщили в центре, на апрельской сессии Харьковского городского совета было принято решение о выделении средств на отлов, стерилизацию и возврат на место отлова бездомных кошек.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стерилизация кошек, бродячие животные, харьков
 
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