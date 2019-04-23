23.04.2019 18:32

Харьковзеленстрой, украшая город, высадит миллионы цветов (ФОТО)

Высадка различных цветов началась в парках, скверах и на мемориалах Харькова.



//city.kharkov.ua

В частности, сегодня, 23 апреля, рабочие СКП «Харьковзеленстрой» приступили к оформлению четырех клумб вокруг памятника Тарасу Шевченко.

Как сообщила начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой» Юлия Захарченко, у подножия монумента уже давно посадили виолу, а теперь на секторах вокруг памятника появятся альтернантера и красная петуния. Из примерно 9 тыс. цветов создадут тематические рисунки - скорее всего ветви растений. Завершить работы планируется в течение недели, после чего приступят к оформлению цветника на аллее за монументом, где посадят петунии, тагетис и ахирантес. Кроме того, в саду Шевченко распускаются красные и желтые тюльпаны, которые месяц-полтора будут радовать харьковчан и гостей города.

Завтра коммунальщики начнут высадку цветов на пр. Независимости, возле памятника основателям Харькова. Там посадят зеленый и красный колеус, петунии и тагетис, всего – 20-30 тыс. растений.

Начальник производственного участка отметила, что все эти цветы требуют внимания и ухода. В жаркие дни их поливают ежедневно, а при нормальной температуре – через день-два.

Как сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, сегодня в городе уже посажено около 30 тыс. цветов. Озеленители украшают памятники ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, мемориалы погибшим во Второй мировой войне, а также центральные магистрали и улицы города, в частности – пр. Гагарина. Всего в Харькове планируют посадить около 2 млн цветов.