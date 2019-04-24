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24.04.2019  09:40   

Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, генерала-полковника милиции, заслуженного юриста Украины Александра Бандурку.


://city.kharkov.ua

«Примите поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего Дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, благосостояния. Пусть любовь и поддержка близких дают сил и вдохновения. Мира и согласия Вам!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  милиция, генерал, харьков, бандерка, кернес, почетный гаржданин
 
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