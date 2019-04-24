Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, генерала-полковника милиции, заслуженного юриста Украины Александра Бандурку.
«Примите поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего Дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, благосостояния. Пусть любовь и поддержка близких дают сил и вдохновения. Мира и согласия Вам!» - говорится в поздравлении городского головы.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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