24.04.2019 12:35

Память ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Индустриальном районе

Ряд мероприятий, посвященных 33-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, прошел в Индустриальном районе.



// city.kharkov.ua

22 апреля состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы социального обеспечения и медицинского обслуживания семей чернобыльцев. В нем приняли участие представители районного управления труда и социальной защиты населения, Пенсионного фонда и городской поликлиники №9.

23 апреля в Тракторозаводском сквере возле памятного знака в честь 10-й годовщины Чернобыльской катастрофы прошли митинг-реквием и панихида в память о погибших и умерших ликвидаторах. В мероприятии приняли участие чернобыльцы, представители социальных служб района, общественных организаций и учащиеся.

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поблагодарила ликвидаторов и отметила, что авария на Чернобыльской АЭС стала уроком для всего человечества.



«Время бежит неустанно. Проходят годы, сплетаясь в десятилетия, а черный день чернобыльской трагедии остается самым большим горем. О ней забывать нельзя. Чернобыль стал уроком для всего человечества. Мы обязаны всегда помнить о тех людях, которые честно и мужественно выполнили свой долг - пожарных, боровшихся с огнем на станции, военнослужащих, строителей, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы», - сказала Ольга Вельможная.



Членам общественной организации «Союз Чернобыль» вручили грамоты и благодарности Администрации Индустриального района за содействие в оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.

После митинга для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС организовали экскурсию на одно из предприятий района.