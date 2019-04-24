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24.04.2019  17:55   

Пасхальные яйца в Харькове на четверть дешевле прошлогодних

Стоимость пасхального кулича в 1,5 раза выростет: региональные статистики опубликовали наиболее подорожавшие и подешевевшие продукты сельскохозяйственного производства.


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Харьковчан ожидает дальнейший рост цен на пиво. Региональные статистики отметили резкий всплеск, почти на треть, цен на  ячмень – основной продукт для хмельного производства.

Кроме прочего, По сравнению с январем-мартом 2018, значительно выросли объемы реализации на отдельные виды сельскохозяйственной продукции:

  • ржи - в 7,2 раза и составили 705,0 т,
  • культур плодовых и ягодных - в 3,7 раза (1,9 тыс.т ),
  • свиней - в 1,9 раза (4,0 тыс.т).

Снизилась реализация

  • сахара белого кристаллического свекловичного на 26,2% и составила 3,6 тыс.т,
  • птицы домашней (без суточных птенцов) - на 29,5% (4,2 тыс.т),
  • пшеницы - на 29,6% ( 127,5 тыс.т),
  • ячменя - на 35,5% (9,3 тыс.т).

Средние цены реализации за январь-март 2019 выросли на:

  • рожь - в 1,4 раза, составивших 4,6 тыс за тонну,
  • ячмень - на 31,2% (5,7 тыс за т),
  • культуры овощные открытого и закрытого грунта - на 21,5% (35,1 тыс.грн за т).

Наряду с этим, средние цены реализации уменьшились

  • на бобы сои на 16% (8,4 тыс за т),
  • яйца птицы домашней в скорлупе свежие - на 25,6% (1,3 тыс за тыс.шт.),
  • культуры плодовые и ягодные - в 1,9 раза (5,1 тыс.грн за т).
Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  яйце, пасха, харьков, статистика, сахар, мука
 
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