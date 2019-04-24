Пасхальные яйца в Харькове на четверть дешевле прошлогодних

Стоимость пасхального кулича в 1,5 раза выростет: региональные статистики опубликовали наиболее подорожавшие и подешевевшие продукты сельскохозяйственного производства.
Харьковчан ожидает дальнейший рост цен на пиво. Региональные статистики отметили резкий всплеск, почти на треть, цен на ячмень – основной продукт для хмельного производства.
Кроме прочего, По сравнению с январем-мартом 2018, значительно выросли объемы реализации на отдельные виды сельскохозяйственной продукции:
Снизилась реализация
Средние цены реализации за январь-март 2019 выросли на:
Наряду с этим, средние цены реализации уменьшились
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
влажн.:
давл.:
ветер: