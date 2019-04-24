24.04.2019 17:49

Админуслуги на дому смогут получать люди с инвалидностью и старше 80 лет

Порядок предоставления административных услуг за пределами Центра предоставления административных услуг Харькова и его территориальных подразделений утвердили сегодня, 24 апреля, на заседании исполкома горсовета.



//city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Ирина Юрьева, новую услугу создали для удобства пожилых людей 80 лет и старше, лиц с инвалидностью I-й группы и людей, которым районные территориальные центры предоставляют услугу ухода на дому.

Харьковчане этих категорий смогут получать административные услуги по месту жительства, а также по месту пребывания - в лечебных, социальных учреждениях, которые расположены в пределах города. Услуга заработает в ближайшие месяцы.

Напомним, что 18 апреля Харьковскому городскому совету от Немецкой федеральной компании «GIZ» были вручены два кейса для предоставления административных услуг на дому. В комплект входят ноутбук, принтер, сканер, зарядное устройство, модем, устройства для аудио- и видеофиксации, которыми администраторы будут пользоваться во время выездов.