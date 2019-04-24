24.04.2019 17:49
Админуслуги на дому смогут получать люди с инвалидностью и старше 80 лет
Порядок предоставления административных услуг за пределами Центра предоставления административных услуг Харькова и его территориальных подразделений утвердили сегодня, 24 апреля, на заседании исполкома горсовета.
//city.kharkov.ua
Как сообщила заместитель директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Ирина Юрьева, новую услугу создали для удобства пожилых людей 80 лет и старше, лиц с инвалидностью I-й группы и людей, которым районные территориальные центры предоставляют услугу ухода на дому.
Харьковчане этих категорий смогут получать административные услуги по месту жительства, а также по месту пребывания - в лечебных, социальных учреждениях, которые расположены в пределах города. Услуга заработает в ближайшие месяцы.
Напомним, что 18 апреля Харьковскому городскому совету от Немецкой федеральной компании «GIZ» были вручены два кейса для предоставления административных услуг на дому. В комплект входят ноутбук, принтер, сканер, зарядное устройство, модем, устройства для аудио- и видеофиксации, которыми администраторы будут пользоваться во время выездов.
С контактными данными Центра предоставления административных услуг и его территориальных подразделений, а также перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться здесь
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