24.04.2019 18:49

Охрана труда: определены лучшие харьковские работодатели

Конкурс на звание «Лучшего работодателя года по вопросам охраны труда» прошел в Индустриальном районе в преддверии Всемирного дня охраны труда.



//city.kharkov.ua

В районах города прошел конкурс на лучшего работодателя по охране труда

На предприятиях района совместно с представителями профсоюзов были проведены комплексные обследования и целевые проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда, по результатам которых необходимо было устранить выявленные нарушения, обновить тематические уголки и стенды.

В конкурсе приняли участие 11 предприятий района. По результатам предоставленных материалов конкурсная комиссия определила лучшие предприятия:

- среди предприятий с работающими более 1000 человек - ЧАО «Харьковский плиточный завод» (производство керамической плитки);

- среди предприятий с работающими от 100 до 1000 человек - ООО «Иприс Профиль» (производство строительных металлоконструкций и частей к ним);

- среди предприятий с работающими до 100 человек - ООО «Малтюроп Юкрейн» (производство солода).

Награждение победителей состоялось сегодня, 24 апреля. Их поздравила председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная.

Также сегодня в Администрации Московского района прошло совещание, посвященное Дню охраны труда, на котором были подведены итоги смотра-конкурса «Лучшее предприятие (учреждение, организация) по организации безопасного ведения работ».

Благодарностями председателя райадминистрации были отмечены трудовые коллективы:

- ООО «Магнетик»;

- Харьковского регионального центра профессионального образования полиграфических медиатехнологий и машиностроения;

- Городского кожно-венерологического диспансера №2;

- Дошкольного учебного учреждения (ясли-сад) №366;

- Харьковской общеобразовательной школы №84.