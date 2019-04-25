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25.04.2019  12:19   

В детских лагерях смогут отдохнуть более 100 тысяч школьников

120 тыс. харьковских детей смогут отдохнуть за время летних каникул в пришкольных и загородных лагерях.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.
 
По его словам, это 95,3% всех детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Харькове. Для сравнения - в 2018 году отдохнули и оздоровились 94,6% детей. 
 
На территории Харьковской области будут работать 24 оздоровительных лагеря, в том числе «Факел» и «Ромашка» КП «Харьковводоканал» и «Boiko Summer School» Учебно-воспитательного комплекса «Авторская школа Бойко». В харьковском Лесопарке откроют смены оздоровительные лагеря «Солнечный», «Лесная сказка» и «Факел», где летом отдохнут более 2 тыс. детей. 
 
Две недели – с 27 мая по 13 июня - будут работать 192 пришкольных лагеря. Их будут посещать более 29 тыс. детей. Для школьников планируют провести 40 многодневных экскурсий и походов. Стоимость двухразового питания в день составит 25 грн. 
 
В оздоровительный режим на все лето переведут 224 детских сада, в которых воспитывается 45 тыс. детей. 
 
Алексей Чубаров отметил, что особое внимание уделят оздоровлению и отдыху детей льготных категорий, состоящих на диспансерном учете в медицинских учреждениях, а также талантливых и одаренных детей. Всего в Харькове более 91,5 тыс. таких школьников, отдохнут и оздоровятся 87 тыс. 236 из них. Это дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей, дети, семьи которых пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, дети участников боевых действий, который потеряли отца или мать в зоне АТО, дети вынужденных переселенцев и  учащиеся других льготных категорий. 
 
Кроме того, летом в городских больницах будут работать дневные стационары для реабилитации детей с инвалидностью, которым по состоянию здоровья противопоказано пребывание в детских санаториях.
В этом году в городском бюджете на оздоровление и отдых школьников предусмотрено около 2,5 млн грн. Эти средства, в том числе, направят на питание детей льготных категорий и приобретение путевок в оздоровительные учреждения. По бесплатным и льготным путевкам в загородных лагерях Харьковской области, на море и в Карпатах смогут оздоровиться более 4,5 тыс. детей. 
 
Директор департамента подчеркнул, что без получения разрешительных документов ни один лагерь не откроется. Внимание будет уделено безопасности учреждений и их санитарному состоянию. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  детские лагеря, отдых, харьков
 
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