25.04.2019 10:20

Харьков – шестой из семи в рейтинге по Украине, где пенсия выше средней

Стало известно, где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии.



// facebook

В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Так, по данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован в Киеве, он составляет 4059 грн, а в Тернопольской области самый низкий – 2202 грн. То есть разница составляет 1857 грн.

«Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно:

в Киеве – 4059 грн, на Донбассе – 3866, в Луганской области – 3566, Днепропетровской – 3337, Запорожье – 3103, Харьковской области – 2942 и Киевской области – 2935 грн», – отметил Дорошенко на своей странице в Facebook.

Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской – 2807 грн, Одесской – 2750, Николаевской – 2697, Львовской – 2621, Сумской – 2598, Черниговской – 2554, Черкасской – 2548, Кировоградской – 2546, Херсонской – 2491, Житомирской – 2486, Ивано-Франковской – 2464, Ровенской – 2406, Винницкой – 2404, Волынской – 2402, Хмельницкой – 2389, Закарпатской – 2289, Черновицкой – 2285 и Тернопольской – 2202 грн.