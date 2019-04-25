Харьков – шестой из семи в рейтинге по Украине, где пенсия выше средней

Стало известно, где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии.
В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко.
Так, по данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован в Киеве, он составляет 4059 грн, а в Тернопольской области самый низкий – 2202 грн. То есть разница составляет 1857 грн.
«Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно:
Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской – 2807 грн, Одесской – 2750, Николаевской – 2697, Львовской – 2621, Сумской – 2598, Черниговской – 2554, Черкасской – 2548, Кировоградской – 2546, Херсонской – 2491, Житомирской – 2486, Ивано-Франковской – 2464, Ровенской – 2406, Винницкой – 2404, Волынской – 2402, Хмельницкой – 2389, Закарпатской – 2289, Черновицкой – 2285 и Тернопольской – 2202 грн.
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В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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