Главная Новости Общество Харьков – шестой из семи в рейтинге по Украине, где пенсия выше средней
25.04.2019  10:20   

Харьков – шестой из семи в рейтинге по Украине, где пенсия выше средней

Стало известно, где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии.


// facebook

В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Так, по данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован в Киеве, он составляет 4059 грн, а в Тернопольской области самый низкий – 2202 грн. То есть разница составляет 1857 грн.

«Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно:

  1. в Киеве – 4059 грн,
  2. на Донбассе – 3866,
  3. в Луганской области – 3566,
  4. Днепропетровской – 3337,
  5. Запорожье – 3103,
  6. Харьковской области – 2942 и
  7. Киевской области – 2935 грн», – отметил Дорошенко на своей странице в Facebook.

Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской – 2807 грн, Одесской – 2750, Николаевской – 2697, Львовской – 2621, Сумской – 2598, Черниговской – 2554, Черкасской – 2548, Кировоградской – 2546, Херсонской – 2491, Житомирской – 2486, Ивано-Франковской – 2464, Ровенской – 2406, Винницкой – 2404, Волынской – 2402, Хмельницкой – 2389, Закарпатской – 2289, Черновицкой – 2285 и Тернопольской – 2202 грн.

 

Источник:   Сегодня
 Тэги:  пенсия, рейтинг, харьков, средняя, выплата
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.04 Экономика и промышленность Со следующей недели будущие пенсии харьковчан будут отправлять на новые счета 19.04 Власть Узнать о своей настоящей и будущей пенсии можно на веб-портале Пенсионного фонда 15.04 Власть Харьковчанам вдвое увеличат пенсию: кому повезет с повышением выплат
 
 

Видео

По проспекту Независимости харьковские озеленители высадят 30 000 цветов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 