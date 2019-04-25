25.04.2019 11:44

Школьники Индустриального района почтили память ветеранов Второй мировой войны (фото)

Конкурс стенгазет «Подвигу немає забуття» и конкурс поделок «Полум’я маків не згасає», посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, провели среди школьников в Индустриальном районе.



// city.kharkov.ua

Итоги подвели на встрече ветеранов с учащимися района, которая прошла 24 апреля в школе №113. Мероприятие собрало около 200 человек – ветеранов Второй мировой войны, детей войны, представителей райадминистрации, общественных организаций, школьников.



В конкурсе поделок победила ученица 3-Б класса школы №26 София Кушнарева, второе место занял ученик 5-Г класса гимназии №163 Александр Лихолет, а третье – ученики 2-Б класса школы №40.



Лучшие стенгазеты создали ученики 2-Б класса школы №157, учащиеся 10-А класса школы №40 и 10-классница из школы №26 Анастасия Герасименко. Второе место заняли работы 10-классницы школы №75 Екатерины Мамон и учащихся 3-А класса школы №119. Третье место разделили стенгазеты ученицы 11-А класса школы №121 Вероники Куслицкой, а также учениц школы №70 Ангелины Сещенко, Анастасии Захаровой и Анастасии Суховой.



Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова поздравила детей и поблагодарила ветеранов. «Война – жестокое слово, лишающее людей сил, но не ломающее их веру и надежду. Война, которая оставила нам письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с прошлым – память. Память о подвиге, который складывается из миллионов маленьких подвигов отдельных людей как на фронте, так и в тылу. Поэтому очень важно, чтобы подрастающее поколение знало о трагических событиях той войны, мужестве и героизме всего народа, завоевавшего Победу», – сказала заместитель главы райадминистрации.



Собравшиеся на мероприятии почтили память погибших в войне минутой молчания.