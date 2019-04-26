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26.04.2019  16:48   

Liebherr - холодильник премиум-класса

Покупка домашней техники в квартиру ответственный шаг. Как правило, покупка приборов осуществляется на 5-7 лет вперёд. Исключения составляют лишь электронные гаджеты, которые слишком быстро развиваются.


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Один из незаменимых приборов в доме холодильник Liebherr. Холодильное оборудование европейского бренда обладает массой преимуществ.

Сильные стороны Liebherr

Пользователи отмечают такие преимущества:
 
  • великолепное качество сборки и использование только самых качественных материалов. Здесь не встретишь элементов из дешёвого пластика или отслаивающихся уплотнителей;
  • низкий уровень шума во время работы;
  • эргономичный и современный дизайн: техника найдёт достойное место в любом доме, вне зависимости от отделки;
  • трёхлетняя гарантия от производителя;
  • энергоэффективность (оборудование потребляет на 60% меньше электричества аналогичных моделей других производителей).
 
Единственный недостаток такого холодильника - высокая цена. Но учитывая вышеперечисленные преимущества, эту погрешность можно простить.
 

Инновационные технологии для хранения продуктов

 
Холодильное оборудование от Liebherr использует собственные запатентованные технологии, которые дольше сохраняют продукты свежими и полезными. Например, технология BioFresh поддерживает оптимальный уровень влажности и нулевую температуру продукта, что позволяет дольше сохранить свежесть и пользу фруктов и овощей. 
NoFrost избавляет от необходимости разморозки.
 
Более полувека компания Liebherr занимается производством качественной техники. В ассортименте бренда более двух сотен моделей холодильников, которые отлично подойдут для дома, заведения общественного питания, промышленного предприятия.
 
Регулярно домашняя бренда получает престижные международные награды за качество и функциональность. Компания гарантирует, что при необходимости замены одной из деталей, её можно будет гарантированно найти в течение следующих 10 лет после выпуска модели.
Тэги:  холодильник liebherr, техника, харьков, украина
 
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