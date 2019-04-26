26.04.2019 16:48

Liebherr - холодильник премиум-класса

Покупка домашней техники в квартиру ответственный шаг. Как правило, покупка приборов осуществляется на 5-7 лет вперёд. Исключения составляют лишь электронные гаджеты, которые слишком быстро развиваются.



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Один из незаменимых приборов в доме холодильник Liebherr. Холодильное оборудование европейского бренда обладает массой преимуществ.

Сильные стороны Liebherr

Пользователи отмечают такие преимущества:

великолепное качество сборки и использование только самых качественных материалов. Здесь не встретишь элементов из дешёвого пластика или отслаивающихся уплотнителей;

низкий уровень шума во время работы;

эргономичный и современный дизайн: техника найдёт достойное место в любом доме, вне зависимости от отделки;

трёхлетняя гарантия от производителя;

энергоэффективность (оборудование потребляет на 60% меньше электричества аналогичных моделей других производителей).

Единственный недостаток такого холодильника - высокая цена. Но учитывая вышеперечисленные преимущества, эту погрешность можно простить.

Инновационные технологии для хранения продуктов

Холодильное оборудование от Liebherr использует собственные запатентованные технологии, которые дольше сохраняют продукты свежими и полезными. Например, технология BioFresh поддерживает оптимальный уровень влажности и нулевую температуру продукта, что позволяет дольше сохранить свежесть и пользу фруктов и овощей.

NoFrost избавляет от необходимости разморозки.

Более полувека компания Liebherr занимается производством качественной техники. В ассортименте бренда более двух сотен моделей холодильников, которые отлично подойдут для дома, заведения общественного питания, промышленного предприятия.