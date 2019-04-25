25.04.2019 15:47

Молодые дипломаты побывали в дипорганизациях Киева (ФОТО)

Участники проекта Школа молодого дипломата посетили Посольство Норвегии и другие учреждения.



//city.kharkov.ua

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад рассказал о работе учреждения в сфере международной деятельности и подготовке специалистов. Также молодые харьковчане побывали в Посольстве Грузии и послушали лекцию посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе о дипломатической службе. Кроме того, участники проекта встретились с руководством Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств и представителями киевской «Школы молодого дипломата».

В рамках визита в Киев слушатели школы также посетили Министерство иностранных дел, ознакомились с его структурой и принципами работы. Для них провели экскурсию в музей МИД, организовали встречи с заместителем министра иностранных дел Егором Божко и руководителями структурных подразделений министерства. На встречах речь шла о европейской и евроатлантической интеграции Украины, квалификационных требованиях к претендентам на должности и работе в МИД.

Визит в Киев организован Департаментом международного сотрудничества совместно с Молодежным советом при Харьковском городском голове.