Главная Новости Общество Молодые дипломаты побывали в дипорганизациях Киева (ФОТО)
25.04.2019  15:47   

Молодые дипломаты побывали в дипорганизациях Киева (ФОТО)

Участники проекта Школа молодого дипломата посетили Посольство Норвегии и другие учреждения.


//city.kharkov.ua
Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад рассказал о работе учреждения в сфере международной деятельности и подготовке специалистов. Также молодые харьковчане побывали в Посольстве Грузии и послушали лекцию посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе о дипломатической службе. Кроме того, участники проекта встретились с руководством Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств и представителями киевской «Школы молодого дипломата». 
 
В рамках визита в Киев слушатели школы также посетили Министерство иностранных дел, ознакомились с его структурой и принципами работы. Для них провели экскурсию в музей МИД, организовали встречи с заместителем министра иностранных дел Егором Божко и руководителями структурных подразделений министерства. На встречах речь шла о европейской и евроатлантической интеграции Украины, квалификационных требованиях к претендентам на должности и работе в МИД.
 
Визит в Киев организован Департаментом международного сотрудничества совместно с Молодежным советом при Харьковском городском голове. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  школа дипломата, харьков
 
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