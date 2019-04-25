25.04.2019 17:49

Память ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили в Московском районе

Митинг-реквием в память о погибших ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС прошел сегодня, 25 апреля, возле памятного знака «Защитникам Отечества» в Московском районе.



//city.kharkov.ua

В мероприятии, приуроченном к 33-й годовщине ликвидации аварии на ЧАЭС, приняли участие ветераны-чернобыльцы, председатель общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Московского района Дмитрий Моргун, заместитель председателя районной администрации Юлия Жаркова, представители социальных служб и жители района.

Юлия Жаркова от имени Харьковского городского головы и главы района выразила благодарность ликвидаторам аварии и пожелала им здоровья и благополучия.

«Все вы - выжившие в тех страшных условиях и заплатившие своим здоровьем за чистое небо над нашими головами, заслужили уважение, почет и благодарность общества. Только благодаря вам мы сегодня живем, растим детей, радуемся весне и жизни! И пусть те страшные события, через которые вам довелось пройти, никогда больше не повторятся на нашей земле!» - сказала заместитель главы района.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы.

Также представителям районной организации «Союз Чернобыль Украины» были вручены благодарности Администрации Московского района за содействие в ликвидации аварии на ЧАЭС и оказании помощи гражданам, пострадавшим от ядерного взрыва.