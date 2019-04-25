25.04.2019 18:40

В Харьков за опытом приехали гости из Мариуполя и Донецка

Представители Мариупольского городского совета и Донецкого областного отделения Пенсионного фонда Украины сегодня, 25 апреля, находятся с рабочим визитом в Харькове.



//city.kharkov.ua

Гости посетили Региональный центр услуг и центр предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» Киевского района, чтобы перенять опыт Харькова и открыть у себя подобные центры. Делегации ознакомились с работой фронт- и бэк-офисов, принципом предоставления услуг, служебными помещениями и пр.

После этого в Харьковском горсовете прошел круглый стол, на котором представители Департамента административных услуг и потребительского рынка, Департамента труда и социальной политики, Департамента регистрации, Пенсионного фонда Украины, КП «Городской информационный центр» рассказали коллегам о предоставлении в городе административных и социальных услуг, о программном и техническом обеспечении харьковских подразделений ЦПАУ.

Заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили отметила, что Харьков - один из первых городов, где открыли центры предоставления административных услуг. Сначала в городе начал работать Единый разрешительный центр, позже - девять территориальных подразделений Центра предоставления административных услуг, центры «Прозрачный офис» в Киевском и Шевченковском районах и Региональный центр услуг. РЦУ стал первым центром такого образца в стране, где на основании принципа единого окна и территориального единства предоставляется около 400 услуг - административного, фискального, социального характера, пенсионного обеспечения, регистрации актов гражданского состояния и пр. Для удобства людей работает автоматизированная система управления очередью, электронные информационные терминалы самообслуживания, sms-информирование о готовности документа, онлайн-услуги и консультации.

Татьяна Чечетова-Терашвили отметила, что качество предоставления услуг в городе мониторят при поддержке иностранных партнеров - «USAID» и «GIZ». Кроме того, независимый мониторинг в рамках проекта «Агент Х» проводит коммунальное учреждение «Офис реформ».

«Время не стоит на месте, оно вносит свои коррективы. У людей сейчас более высокие требования. Опыт наших европейских коллег показал, что нужно трансформироваться, и мы не останавливаемся на достигнутом. Городской голова всегда говорит, что все услуги органов власти должны быть доступными и предоставляться в едином месте. И на практике мы видим, что реформа предоставления услуг себя оправдывает», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Администратор Центра предоставления административных услуг города Мариуполя Татьяна Каминченко отметила, что у харьковчан можно многому поучиться.

«В ближайшем будущем планируем открыть мульти-центр в Мариуполе, где будут работать органы регистрации, Пенсионный фонд, ЦПАУ. Поэтому необходимо посмотреть, как это работает на практике. Думаю, мы воспользуемся опытом Харькова. Региональный центр услуг создан на таком уровне, когда есть что перенять», - поделилась впечатлениями Татьяна Каминченко.