26.04.2019 12:49

Северная Салтовка может пополниться новым микрорайоном (ФОТО)

Этот вопрос рассматривался на заседании архитектурно-градостроительного совета.



//city.kharkov.ua

Речь идет о территории, ограниченной ул. Леся Сердюка - Окружной дорогой – «пробивкой» ул. Светлой - «пробивкой» ул. Бучмы - пр. Тракторостроителей – «пробивкой» ул. Дружбы Народов - границей жилого массива Северная Салтовка - ул. Наталии Ужвий.

Как сообщила главный архитектор Харькова Татьяна Поливанова, в предыдущем детальном плане территорий, разработанном год назад, на этом месте была размещена коммунальная складская зона.

«Позже мы пришли к выводу, что использовать столь ценную территорию для таких целей было бы неправильно. Поэтому было принято решение вынести складскую зону в сторону Окружной дороги, а на этом месте запланировать строительство жилых домов с детсадами, школами, магазинами и всей сопутствующей инфраструктурой. Конечно, для этого необходимы инвесторы, которые заинтересуются этим проектом, и они уже есть. Думаю, через два-три года мы уже увидим там изменения», - отметила Татьяна Поливанова.